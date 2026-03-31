В Канском округе пятерых продавцов уличили в продаже алкоголя подросткам

В Канском округе пятерых продавцов уличили в продаже алкогольной продукции несовершеннолетним. Инспекторы ПДН получили информацию, что незаконная торговля имела место микрорайоне Северном, в центральной части города Канска и в селе Филимоново.
По закону продавцы имеют право проверять возраст покупателей, если сомневаются, что они достигли 18 лет. Однако не сделали этого. Так, владелица торговой точки на улице Московской в Канске сама продала бутылку пива несовершеннолетней девушке.
На каждую из пяти нарушительниц составили административный протокол. Они пытались оправдываться, что подростки нынче выглядят старше своего возраста. Но такие объяснения не приняты. Наказание будет серьезным: четырем наемным сотрудницам магазинов грозит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа. Индивидуальной предпринимательнице — от 100 до 200 тысяч рублей.