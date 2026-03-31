Свет и горячую воду отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 31 марта

Причина — плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: Живем в Нижнем

Здания на трех улицах столицы Приволжья оставят без света и горячей воды 31 марта. Мириться с неудобствами жители этих домов будут вынуждены из-за плановых работ на объектах ЖКХ. Об этом сообщили в ГОЧС Нижнего Новгорода.

С 09:00 электричества не будет на проспекте Ленина, 12, 12а, 14, 21, 23а, 26, 26а. Здания будут обесточены до 15:00. В домах с номерами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 на улице Дьяконова свет планируется отключить с 09:00 до 17:00.

Еще по двум адресам в Нижнем Новгороде сегодня приостановят горячее водоснабжение. На ул. Маршала Жукова, 22 и 24 работы будут проходить с 09:00 до 16:00.

Ранее мы рассказывали о том, что завершать отопительный сезон в Нижегородской области пока не планируется.