В Ростове не выявили нарушений в качестве питьевой воды

Питьевая вода в Ростове-на-Дону отвечает всем санитарным нормам. Об этом сообщила министр ЖКХ донского региона Антонина Пшеничная в своём Telegram-канале.
Контроль за качеством воды ведётся постоянно: от забора из Дона до подачи в дома. Этим занимается «Ростовводоканал». Специалисты проверяют воду в реке и городской сети каждый час.
С 18 по 25 марта пробы взяли в жилых комплексах «Вересаево», «Свобода» и «Норд». Все показатели в норме: цветность, мутность и содержание железа — ниже допустимых пределов.