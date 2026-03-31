6 апреля в Красноярске начнется двухмесячник по благоустройству и озеленению

Красноярск готовится к весеннему общегородскому субботнику. Он пройдет 25 апреля. В мэрии рассказали, что глава города подписал соответствующее распоряжение. В 2026 году субботник впервые пройдет одновременно на территории всего Красноярска. Акции в течение двухмесячника будут организовывать администрации районов. Они нужны для того, чтобы привести в порядок участки, которые не попадают в план регулярной городской уборки. Поучаствовать в уборке могут все желающие. Для начала нужно обратиться в районную администрацию.
А с 6 апреля начнется акция по наведению чистоты — двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь», цель которого — привести город в порядок после зимы. В течение этого времени каждую неделю во всех районах будут проводиться «санитарные пятницы».
Осенний субботник и двухмесячник в 2026 году тоже состоятся. Осенний назначен на 19 сентября, а двухмесячник начнется с 17 августа.