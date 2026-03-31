6 апреля в Красноярске начнется двухмесячник по благоустройству и озеленению

Красноярск готовится к весеннему общегородскому субботнику. Он пройдет 25 апреля. В мэрии рассказали, что глава города подписал соответствующее распоряжение. В 2026 году субботник впервые пройдет одновременно на территории всего Красноярска. Акции в течение двухмесячника будут организовывать администрации районов. Они нужны для того, чтобы привести в порядок участки, которые не попадают в план регулярной городской уборки. Поучаствовать в уборке могут все желающие. Для начала нужно обратиться в районную администрацию.