Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский «Молот» вернул интригу в серию плей-офф против «Горняка-УГМК»

Пермяки победили в первом из четырех проведенных матчах серии.

Источник: Комсомольская правда

Пермский «Молот» сумел сохранить свое участие в ⅛ финала Кубка Чемпионов России по хоккею. С огромным трудом пермяки одержали первую победу в четырех проведенных матчах. Его судьбу решил овертайм.

В Перми «Молот» победил «Горняк-УГМК» со счетом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев льда отличились: Пластинин, Щербаков, Шлыков; гостей — Гордин, Демидовоич.

Серия плей-офф перемещается в Верхнюю Пышму. «Молоту» 2 апреля для продолжения участия в турнире необходима только победа. В трех из четырех матчах пермяки проиграли — 1:2, 2;3, 1:2 ОТ.