Пермский «Молот» вернул интригу в серию плей-офф против «Горняка-УГМК»

Пермский «Молот» сумел сохранить свое участие в ⅛ финала Кубка Чемпионов России по хоккею. С огромным трудом пермяки одержали первую победу в четырех проведенных матчах. Его судьбу решил овертайм.
В Перми «Молот» победил «Горняк-УГМК» со счетом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев льда отличились: Пластинин, Щербаков, Шлыков; гостей — Гордин, Демидовоич.
Серия плей-офф перемещается в Верхнюю Пышму. «Молоту» 2 апреля для продолжения участия в турнире необходима только победа. В трех из четырех матчах пермяки проиграли — 1:2, 2;3, 1:2 ОТ.