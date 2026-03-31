Два человека погибли при пожарах за сутки в Ростовской области

За минувшие сутки, 30 марта, пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 14 техногенных пожаров. В результате происшествий два человека погибли и двое были спасены. Также зафиксированы три загорания сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.