Два человека погибли при пожарах за сутки в Ростовской области

14 пожаров произошло за сутки в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 30 марта, пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 14 техногенных пожаров. В результате происшествий два человека погибли и двое были спасены. Также зафиксированы три загорания сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Кроме того, за сутки произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли три человека.

Отметим, что на 31 марта в регионе запланировано 101 контролируемое выжигание сухой растительности.

