Два человека погибли при пожарах за сутки в Ростовской области

За минувшие сутки, 30 марта, пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 14 техногенных пожаров. В результате происшествий два человека погибли и двое были спасены. Также зафиксированы три загорания сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Кроме того, за сутки произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли три человека.
Отметим, что на 31 марта в регионе запланировано 101 контролируемое выжигание сухой растительности.
