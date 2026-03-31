Разработано устройство для обучения студентов и школьников «интернету вещей»

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Универсальную учебную плату-стенд, меняющую методику подготовки инженерных кадров в области «Интернета вещей» (IoT), разработали в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Устройство позволяет студентам и школьникам концентрироваться на программировании и проектировании сложных сетевых систем, исключая трудоемкий этап сборки и отладки электронных схем, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Разработка призвана решить проблему потери учебного времени на механическую работу. Ранее использование стандартных макетных плат и разрозненных модулей приводило к частым техническим сбоям, поломкам хрупких соединений и сложностям с коммутацией, что затрудняло освоение ключевых компетенций», — рассказали в пресс-службе.

В вузе отметили, что новая интегрированная плата объединяет все необходимые компоненты для выполнения полного цикла учебных задач: от лабораторных работ до курсового проектирования.

«Ключевое преимущество решения — в его комплексности. Студент получает готовую, отлаженную аппаратную платформу и может сразу приступить к разработке алгоритмов и созданию прототипов IoT-устройств, таких как системы “умного” полива растений, климат-контроля теплиц или автоматизированного управления гаражом», — отметил доцент кафедры вычислительных систем Юрий Майданов.

По его словам, это позволяет в рамках одного семестра изучать более сложные темы, включая взаимодействие нескольких контроллеров и организацию сетевого обмена данными. Плата уже успешно апробирована в учебном процессе СибГУТИ и в рамках курсов Samsung Innovation Campus. Компания рассматривает возможность рекомендовать данную разработку в качестве базового инструмента для образовательных программ по «Интернету вещей» в других вузах. «Устройство также адаптировано для применения в школьном образовании благодаря повышенной надежности и безопасности», — добавили в пресс-службе.