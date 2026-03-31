В аэропорту Пулково задержаны или отменены 65 рейсов

В ночь на вторник в аэропорту Пулково в результате временных ограничений на прием и выпуск самолетов задержаны или отменены 65 рейсов. Задержка вылета более чем на два часа зафиксирована у 40 рейсов, 25 рейсов были отменены, уточнили в Telegram-канале аэропорта.