В аэропорту Пулково задержаны или отменены 65 рейсов

В ночь на вторник в аэропорту Пулково в результате временных ограничений на прием и выпуск самолетов задержаны или отменены 65 рейсов. Задержка вылета более чем на два часа зафиксирована у 40 рейсов, 25 рейсов были отменены, уточнили в Telegram-канале аэропорта.
Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в 02:52 мск. С 06:08 мск воздушная гавань начала работать по согласованию с профильными ведомствами, а в 07:15 мск ограничения были полностью сняты. В настоящий момент аэропорт возвращается к штатному режиму.
Утром 31 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом были сбиты 38 украинских беспилотников. В результате атак пострадали три человека, включая двоих детей. Также повреждены объекты в порту Усть-Луга. Кроме того, повреждения зафиксированы в жилых и социальных зданиях в поселке Молодцово.