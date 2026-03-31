Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково задержаны или отменены 65 рейсов

В результате введения ограничений в Пулково более 40 рейсов были задержаны, 25 отменены.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник в аэропорту Пулково в результате временных ограничений на прием и выпуск самолетов задержаны или отменены 65 рейсов. Задержка вылета более чем на два часа зафиксирована у 40 рейсов, 25 рейсов были отменены, уточнили в Telegram-канале аэропорта.

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в 02:52 мск. С 06:08 мск воздушная гавань начала работать по согласованию с профильными ведомствами, а в 07:15 мск ограничения были полностью сняты. В настоящий момент аэропорт возвращается к штатному режиму.

Утром 31 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом были сбиты 38 украинских беспилотников. В результате атак пострадали три человека, включая двоих детей. Также повреждены объекты в порту Усть-Луга. Кроме того, повреждения зафиксированы в жилых и социальных зданиях в поселке Молодцово.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше