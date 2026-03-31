В Перми водитель трамвая помог задержать зацепера

Молодого человека доставили в отдел полиции.

Водитель трамвая в Перми помог полиции задержать зацепера, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Инцидент случился 30 марта около 22:30. Водитель трамвая заметил группу зацеперов, катавшихся на внешней стороне вагона, и оперативно вызвал специальные службы. Прибывшие на место сотрудники задержали одного из нарушителей. Молодого человека доставили в отдел полиции. Из-за происшествия движение трамвая приостанавливалось на 15 минут.

Предприятие направляет материалы в правоохранительные органы для установления и привлечения к ответственности остальных участников.

В департаменте напоминают, что зацепинг смертельно опасен. Нарушители рискуют получить удар током или упасть под колёса. Для несовершеннолетних такие игры могут обернуться постановкой на учёт и привлечением родителей к административной ответственности.

Напомним, что 6 марта в лесу нашли тело подростка. По информации от друзей погибшего, подросток уехал из дома, занимаясь зацепингом — на крыше электрички.