В Перми водитель трамвая помог задержать зацепера

Водитель трамвая в Перми помог полиции задержать зацепера, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.
Инцидент случился 30 марта около 22:30. Водитель трамвая заметил группу зацеперов, катавшихся на внешней стороне вагона, и оперативно вызвал специальные службы. Прибывшие на место сотрудники задержали одного из нарушителей. Молодого человека доставили в отдел полиции. Из-за происшествия движение трамвая приостанавливалось на 15 минут.
Предприятие направляет материалы в правоохранительные органы для установления и привлечения к ответственности остальных участников.
В департаменте напоминают, что зацепинг смертельно опасен. Нарушители рискуют получить удар током или упасть под колёса. Для несовершеннолетних такие игры могут обернуться постановкой на учёт и привлечением родителей к административной ответственности.
Напомним, что 6 марта в лесу нашли тело подростка. По информации от друзей погибшего, подросток уехал из дома, занимаясь зацепингом — на крыше электрички.