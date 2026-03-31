Мошенники маскируют файлы с вирусами под модификации компьютерных игр

Подростков-геймеров могут обмануть мошенники, которые предлагают бесплатные уникальные предметы, улучшения и ускоренную прокачку персонажа. Для этого злоумышленники устанавливают вредоносное приложение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Особенность этой схемы в том, что обман происходит не на подозрительных сайтах, а в популярных мессенджерах.
— Мессенджер не воспринимается как источник угрозы, он ассоциируется с друзьями, интересами и хобби: именно это доверие и используют мошенники. Здесь нет давления, нет срочности, нет запугивания — только интерес и любопытство, — подчеркнул эксперт в интервью РИА Новости.
Схема обмана заключается в том, что для фанатов определенных игр создаются тематические каналы и чаты, в которых в том числе предлагают различные бесплатные игровые модификации. Для начала человеку предлагается подписаться на несколько тематических каналов, чтобы отбросить все подозрения насчет возможного мошенничества. Затем не через официальный магазин приложений, а через бота предлагается загрузить интересующие файлы.
— Пользователя просят разрешить установку расширения из неизвестных источников, а также отключить системные предупреждения и антивирус. На самом деле в этот момент на устройство устанавливается вредоносное приложение, которое получает доступ к смс, уведомлениям, а иногда — к банковским приложениям, — напомнил о бдительности собеседник.