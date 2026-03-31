Мошенники маскируют файлы с вирусами под модификации компьютерных игр

Схема обмана заключается в том, что для фанатов определенных игр создаются тематические каналы и чаты, в которых в том числе предлагают различные бесплатные игровые модификации. Для начала человеку предлагается подписаться на несколько тематических каналов, чтобы отбросить все подозрения насчет возможного мошенничества. Затем не через официальный магазин приложений, а через бота предлагается загрузить интересующие файлы.