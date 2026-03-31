Российским пользователям приходят уведомления об ограничениях Telegram

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские пользователи мессенджера Telegram начали получать уведомления о том, что «в ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в вашем регионе».
Такие сообщения появляются как в чате с системными уведомлениями, так и в интерфейсе подписки, при этом мессенджер предлагает оформить Premium-подписку с предоплатой на два года пока такая возможность еще есть.
Информация о таких уведомлениях появилась на фоне продолжающихся ограничений работы сервиса в России: с февраля 2026 года доступ к мессенджеру замедляется и сопровождается техническими проблемами, а в ряде источников обсуждается возможность введения более жестких мер в первые дни апреля. Возможная дата полной блокировки мессенджера обсуждается как 1 апреля, однако официального подтверждения от регуляторов пока нет.
Пользователи также отмечают, что Telegram в некоторых случаях работает медленнее обычного — возникают задержки при отправке сообщений и загрузке медиафайлов. У ряда пользователей мессенджер вовсе не открывается.
