В ЕАО прокурор взыскал деньги с владельца карты мошенников

Поводом для обращения в правоохранительные органы стала неудачная покупка дров в мессенджере. Продавец обещал привезти топливо в нужном объеме и даже предоставить отчетные документы, но только после 100% аванса. 49-летняя жительница Ленинского района поверила мужчине и отправила на указанный счет 14,8 тысячи рублей. После этого «поставщик» перестал отвечать на звонки.