В ЕАО прокурор взыскал деньги с владельца карты мошенников

В Еврейской автономной области прокуратура помогла сельчанке вернуть деньги, похищенные дистанционными мошенниками, как сообщает пресс-служба Прокуратуры ЕАО. Женщина стала жертвой стандартной схемы с предоплатой товара через интернет. Подробнее о деталях происшествия — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Поводом для обращения в правоохранительные органы стала неудачная покупка дров в мессенджере. Продавец обещал привезти топливо в нужном объеме и даже предоставить отчетные документы, но только после 100% аванса. 49-летняя жительница Ленинского района поверила мужчине и отправила на указанный счет 14,8 тысячи рублей. После этого «поставщик» перестал отвечать на звонки.
Следствие установило личность владельца банковской карты, на которую поступили средства. Им оказался житель другого субъекта РФ, так называемый дроппер. Прокуратура подала иск в суд о возврате неосновательного обогащения. Суд требования поддержал, теперь дроппер обязан вернуть деньги пострадавшей.
