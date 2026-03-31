Дополнительные выплаты смогут получить врачи за наставничество

Наставником может стать работник по соответствующей специальности.

Источник: Нижегородская правда

Врачи, решившие стать наставниками для медиков-целевиков, которые прошли первичную аккредитацию, могут получить дополнительные выплаты. Об этом говорится в приказе Минздрава России, пишет ТАСС.

Наставником может стать работник по соответствующей специальности, стаж деятельности которого составляет не менее пяти лет. Руководителем организации определяется лицо, ответственное за организацию наставничества в организации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что россиянам стали чаще доплачивать за переработки на фоне дефицита специалистов.