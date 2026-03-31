Минское «Динамо» всухую выиграло серию у московского «Динамо» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв московское «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

Минское «Динамо» выиграло 30 марта четвертый матч серии плей-офф КХЛ у московского «Динамо» во втором овертайме со счетом 2:1. Таким образом, белорусский клуб победил в серии с общим счетом 4:0 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

В последнем московском матче счет на 17-й минуте открыл Станислав Галиев. Он отличился в равных составах после передач Вадима Мороза и Вадима Шипачева. На 23-й минуте Никита Гусев, реализовав численное преимущество 5 на 3, восстановил равновесие — 1:1.

Игра продолжилась в двух овертаймах. Только на 88-й минуте Станислав Галиев точным броском из правого круга вбрасывания в контратаке принес минчанам окончательную победу — 2:1. Ему ассистировали Виталий Пинчук и Ксавье Уэлле.

Минское «Динамо» во второй раз в истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина. И в первые в истории победило в серии с сухими счетом 4:0. Ранее в Минске «зубры» побеждали москвичей со счетом 3:1, 4:1 — в Минске и 2:1 — в Москве.

Матчи второго раунда стартуют 8−9 апреля. Соперник минчан определиться позже. На этом этапе встретятся команды из Западной и Восточной конференций. Вероятно, белорусскому клубу выпадет сыграть с казанским «Ак Барсом», который ведет в серии против челябинского «Трактора» со счетом 3:1. 31 марта (19.30) «Ак Барс» встретится с «Трактором» в Казани.

Прочитайте, как Арина Соболенко отпраздновала победу в Майами вместе с футболистом Роналдо: «Это чувство никогда не забудешь».

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше