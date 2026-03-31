В Хабаровском крае туристам откроют тропу Легенды Хехцира

В Хабаровском крае продолжается создание новой туристической тропы «Легенды Хехцира», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Тропы Дальнего Востока» и соответствуют целям президентских нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие». Сдать объект планируется уже в этом туристическом сезоне.
На данный момент завершены все закупочные процедуры и определён подрядчик. Сейчас на территории возводят пункт проката инвентаря. В дальнейшем здесь появятся визит-центр, благоустроенная входная зона, а также установят информационные стенды, скамейки и беседки.
Как отмечают в правительстве края, новый маршрут позволит жителям и туристам познакомиться с природой Хехцира и расширит возможности для отдыха на территории региона.
Ознакомиться с другими туристическими маршрутами можно на официальном портале края и в социальных сетях регионального министерства туризма.