Пять продавщиц попались на продаже алкоголя несовершеннолетним в Канском округе

В Канском округе полицейские направили в суд протоколы в отношении пяти женщин за продажу алкоголя несовершеннолетним.
В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю уточнили, что нарушения правоохранители выявили в магазинах в мкр. Северный и центре Канска, а также в селе Филимоново.
«Пять правонарушительниц, не воспользовавшись своим правом проверять возраст покупателей, продали алкоголь лицам, не достигшим 18 летнего возраста. В одном случае женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, сама в принадлежащей ей в торговой точке по ул. Московской, продала бутылку пива несовершеннолетней девушке», — рассказали в краевой полиции.
По словам женщин, покупатели выглядели старше своего возраста, поэтому ни одна из них не потребовала документ, удостоверяющий личность.
В отношении каждой из продавцов составили административные протоколы по ч. 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».
В настоящее время процессуальные документы направлены в мировой суд. Четырех правонарушительниц ожидает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а индивидуального предпринимателя — от 100 до 200 тысяч рублей.
