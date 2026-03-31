Аделия Петросян прокомментировала слухи о романах с Малининым и Гуменником

Российская фигуристка Аделия Петросян дала интервью на подкасте ALEKÓ In My Bag, в котором прокомментировала события Олимпийских игр в Италии, в том числе слухи о романах с фигуристами Ильей Малининым и Петром Гуменником.
По словам спортсменки, сообщения о возможных романтических отношениях с коллегами являются обычными домыслами.
— Это все, конечно, ерунда! Им (тем, кто распространяет подобные слухи — прим. «ВМ»), наверное, просто весело от этого. Наверное, это их развлечение, — призналась Петросян.
Также российская фигуристка высказалась о скандале, связанном с американской спортсменкой Эмбер Гленн: в Сети появились сообщения, что американка якобы обрадовалась неудаче Петросян на Олимпиаде.
— Я не думаю, что и Эмбер как-то на меня посмотрела — то, что там выкладывают. И на следующий день мы с ней хорошо общались, мы даже не обсуждали эту тему, — сказала Петросян.
Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы на Олимпиаде-2026 в Милане. Она набрала 214,53 балла по итогам короткой и произвольной программ. Девушка призналась, что результат ее расстроил. Она отметила, что после проката у нее были в основном негативные мысли. Ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.
После завершения произвольной программы Петросян была вызвана для прохождения допинг-теста. Хореограф и серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поддержал Петросян после падения. По словам Авербуха, риск исполнения четверного тулупа был оправдан, поскольку только этот прыжок давал шанс попасть в тройку лучших.