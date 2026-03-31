Персонаж «Симпсонов» появился в Нижнем Новгороде на месте украденных картин

Как известно, первая инсталляция с героями знаменитого мультфильма появилась в 2023 году на стене дома под номером 14 по той же улице. Однако произведение искусства было украдено. На освободившемся месте тогда появился новый рисунок от неизвестного автора. На нем был изображен Барт Симпсон, пишущий на классной доске фразу: «Я не буду портить чужие картины». Но и это произведение искусства недолго радовало прохожих. В прошлом году на том же месте появилась картина с изображением Лизы Симпсон, однако и она вскоре исчезла.