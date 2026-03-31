Персонаж «Симпсонов» появился в Нижнем Новгороде на месте украденных картин

На улице Студёной города Нижнего Новгорода появился свежий арт-объект, вдохновленный популярным анимационным сериалом «Симпсоны» (16+). Информацию об этом распространило АНО «АСИРИС».
Как известно, первая инсталляция с героями знаменитого мультфильма появилась в 2023 году на стене дома под номером 14 по той же улице. Однако произведение искусства было украдено. На освободившемся месте тогда появился новый рисунок от неизвестного автора. На нем был изображен Барт Симпсон, пишущий на классной доске фразу: «Я не буду портить чужие картины». Но и это произведение искусства недолго радовало прохожих. В прошлом году на том же месте появилась картина с изображением Лизы Симпсон, однако и она вскоре исчезла.
Нынешняя работа посвящена менее заметному персонажу этого анимационного проекта — хулигану из школы Спрингфилда, Нельсону Манцу.
За грубой внешностью и сложным нравом этого подростка кроется нежная душа, проявившаяся, в частности, в его увлечении музыкой. Примечательно, что в строении 14/32, согласно планам владельца, будет открыт музыкальный салон. Является ли это совпадением, задаются вопросом в АНО «АСИРИС».
