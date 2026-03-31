Температура до плюс 18 градусов ожидается во вторник в Москве

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Воздух в Москве во вторник прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 16 — плюс 18 градусов. По области от 14 до 19 градусов тепла», — сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер ожидается восточный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
«Температурный фон в Москве на 8−9 градусов превышает климатическую норму. И сегодня в столице возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который для 31 марта составляет плюс 17,2 градуса и установлен в 2007 году», — подчеркнул он.