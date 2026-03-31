Более 800 фур стоит на границе Беларуси с Польшей и Литвой

На границе Беларуси с Литвой в очередях суммарно находится 540 грузовых машин, на польском направлении фур немного меньше.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Очередь из 815 грузовых автомобилей образовалась на границе Беларуси с Польшей и Литвой, следует из данных белорусского пограничного комитета.

Самые большие очереди из фур сохраняются белорусско-литовской границе, в двух пунктах пропуска насчитывается 540 машин. Из них в пункте пропуска «Каменный Лог» оформления ожидают 320 фур, а в ПП «Бенякони» — 220 грузовиков.

На польском направлении очередь немного меньше — 212 машин, из них 105 находятся в пункте пропуска «Берестовица», а 107 — в «Козловичах».

На границе Беларуси с Латвией скопления из грузового транспорта не наблюдается.

Что касается очередей из легковых автомобилей, то они также фиксируются только на белорусско-польской границе.

Так, в пункте пропуска «Брест» в настоящее время выезда из Беларуси на польскую территорию ожидают 160 легковушек, а также 19 пассажирских автобусов.