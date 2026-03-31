ЮУрГУ попал в рейтинг лучших вузов 2026 года от Forbes

Он занял 59-ю строчку.

Источник: 1obl.ru

Южно-Уральский государственный университет попал в рейтинг лучших российских вузов — 2026 от Forbes. Он стал единственным учебным заведением Челябинской области, включенным в подборку, сообщает пресс-служба университета.

ЮУрГУ набрал 20,52 балла и занял 59‑е место. Рейтинг составлялся по пяти категориям. За качество нетворкинга вуз набрал 9,44 балла, репутацию у работодателей оценили в 1,38, за международное признание — 4,55, за академическую среду — 5,15 и совсем нет баллов за фактор Forbes. Максимально возможный результат — 100 баллов.

Раннее ЮУрГУ уже был в рейтинге лучших университетов от Forbes в 2024 году. Тогда он занял 65‑ю строчку и набрал 27,6 балла.

Среди вузов УрФО выше всех расположился Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. С результатом 41,38 балла он занял 16‑е место.

Напомним, школа скорочтения из Златоуста попала на пятую строчку рейтинга Forbes — 2025. Она стала одним из самых выгодных и быстрорастущих бизнесов.