ЮУрГУ попал в рейтинг лучших вузов 2026 года от Forbes

Южно-Уральский государственный университет попал в рейтинг лучших российских вузов — 2026 от Forbes. Он стал единственным учебным заведением Челябинской области, включенным в подборку, сообщает пресс-служба университета.
ЮУрГУ набрал 20,52 балла и занял 59‑е место. Рейтинг составлялся по пяти категориям. За качество нетворкинга вуз набрал 9,44 балла, репутацию у работодателей оценили в 1,38, за международное признание — 4,55, за академическую среду — 5,15 и совсем нет баллов за фактор Forbes. Максимально возможный результат — 100 баллов.
Раннее ЮУрГУ уже был в рейтинге лучших университетов от Forbes в 2024 году. Тогда он занял 65‑ю строчку и набрал 27,6 балла.
Среди вузов УрФО выше всех расположился Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. С результатом 41,38 балла он занял 16‑е место.
