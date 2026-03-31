Вылеты в Санкт-Петербург из Екатеринбурга массово задерживаются

Сразу несколько авиарейсов, которые должны отправиться из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, задерживаются. Это следует из данных электронного табло аэропорта Кольцово.
Вылет самолета компании «Смартавиа» отложен с 7:15 до 13:00. Компания «Победа» должна была отправить свой рейс в Северную столицу в 5:40, однако самолет вылетит в 14:40. Рейс авиакомпании «Россия» перенесен с 6:10 на 15:05.
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково отменен вылет в Москву. Задержаны рейсы в другие города России, а также за рубеж.
Это уже не первая задержка или отмена рейсов между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом за последние дни. Изменения в расписании вылета и прилета самолетов в аэропорт Пулково были связаны с атаками БПЛА.