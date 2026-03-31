Единый учебник по труду для учеников 5−9-х классов появится в России

Единый учебник по труду для 5−9-х классов войдет в федеральный перечень до конца 2026 года. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

— Планируется включить в перечень единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10−11-х классов, а также по труду для 5−9-х классов, — добавили в сообщении.

В ведомстве отметили, что работа по подготовке единых учебников по всем предметам продолжается. К процессу также привлечена Российская академия наук (РАН), передает ТАСС.

Кроме того, Минпросвещения планирует ввести в российских школах дополнительную обязательную дисциплину — второй иностранный язык. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, предложил изменить формат работы классных руководителей, превратив их в наставников и освободив от преподавания предметов.

20 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство направило в Минцифры предложение включить образовательные сайты и цифровые сервисы в так называемые белые списки.