Как распознать инфаркт заранее?

Перед инфарктом организм часто посылает сигналы заранее, пояснил корреспонденту krsk.aif.ru заведующий первым кардиологическим отделением Красноярской краевой клинической больницы Александр Рязанов.
«Первая стадия, так называемая нестабильная стенокардия, может наблюдаться за один-два дня. Это состояние, когда сердцу не хватает кислорода и оно “кричит”. Из тревожных признаков — жгучая давящая боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, лопатку, шею или челюсть. Ещё один симптом — одышка, причём трудности могут возникнуть и при привычной нагрузке, например, при подъёме по лестнице. Холодный пот и внезапная слабость — тоже повод незамедлительно бить тревогу», — рассказывает специалист.
Предвестник инфаркта — боль только в левой руке или локте, онемение кистей, жжение в пищеводе.
Очень важно: если боль прошла в состоянии покоя или после приёма нитроглицерина (по назначению врача!), это не повод радоваться, а причина срочно посетить кардиолога. Если вовремя не обратиться к врачу, предынфарктное состояние переходит в сам инфаркт — гибель клеток сердечной мышцы.
«Самая большая ошибка пациентов — надежда, что само пройдёт, и попытки дотерпеть до утра. При остром инфаркте счёт идёт на минуты. Чем раньше мы откроем сосуд (сделаем стентирование или тромболизис), тем больше сердечной мышцы сохраним. Если чувствуете дискомфорт в груди более 15−20 минут, не ждите, вызывайте скорую», — рекомендует доктор.
