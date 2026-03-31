В Соликамске люди годами живут в опасном для жизни доме: скандал дошел до Бастрыкина

«Ситуация получила широкий резонанс в соцсетях и находится под особым вниманием федеральных органов», — сообщили в СК.
Дом, построенный в 1949 году, находится сейчас в критическом состоянии: конструкции сильно изношены, кровля повреждена. А в одной из квартир в августе 2022 года обрушились межэтажные перекрытия. После этого в квартире отключили все коммуникации, а для поддержки конструкций установили подпорки.
В январе 2023 года дом официально признали аварийным, однако сроки расселения жильцов назначены только на 2030 год. Одна из жительниц обратилась к председателю Следкома Александру Бастрыкину в соцсетях. Она рассказала, что многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата.
По факту длительного нерасселения и нарушения прав жильцов управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил его руководителю Денису Головкину доложить о ходе и результатах расследования.
