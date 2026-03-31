В Соликамске люди годами живут в опасном для жизни доме: скандал дошел до Бастрыкина

СОЛИКАМСКИЙ ОКРУГ, 31 марта, ФедералПресс. В Соликамске жители аварийного многоквартирного дома на улице Большевистской, который находится в критическим состоянии, нескольких лет не могут получить новое жилье. Здание признали аварийным в 2023 году, но люди вынуждены ждать очередь на расселение. В ситуацию вмешались следователи СКР, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль.