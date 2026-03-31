Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Соликамске люди годами живут в опасном для жизни доме: скандал дошел до Бастрыкина

СОЛИКАМСКИЙ ОКРУГ, 31 марта, ФедералПресс. В Соликамске жители аварийного многоквартирного дома на улице Большевистской, который находится в критическим состоянии, нескольких лет не могут получить новое жилье. Здание признали аварийным в 2023 году, но люди вынуждены ждать очередь на расселение. В ситуацию вмешались следователи СКР, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль.

«Ситуация получила широкий резонанс в соцсетях и находится под особым вниманием федеральных органов», — сообщили в СК.

Дом, построенный в 1949 году, находится сейчас в критическом состоянии: конструкции сильно изношены, кровля повреждена. А в одной из квартир в августе 2022 года обрушились межэтажные перекрытия. После этого в квартире отключили все коммуникации, а для поддержки конструкций установили подпорки.

В январе 2023 года дом официально признали аварийным, однако сроки расселения жильцов назначены только на 2030 год. Одна из жительниц обратилась к председателю Следкома Александру Бастрыкину в соцсетях. Она рассказала, что многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата.

По факту длительного нерасселения и нарушения прав жильцов управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил его руководителю Денису Головкину доложить о ходе и результатах расследования.

Ранее «ФедералПресс» о том, что в другом городе Пермского края — Кунгуре — десятки сотрудников местной больницы незаконно лишили специальных соцвыплат на сумму более 10 млн рублей. Восстановить свои права они смогли лишь после вмешательства прокуратуры и суда.

Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.