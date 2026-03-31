В два района Красноярска назначили новых прокуроров

Накануне прокурор Красноярского края Роман Тютюник представил руководителям местных органов власти, правоохраны и суда вновь назначенных прокуроров Октябрьского и Центрального районов столицы региона. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурором Октябрьского района назначен старший советник юстиции Михаил Ковязин, прокурором Центрального района — старший советник юстиции Иван Волков. Прокурор края обозначил ключевые направления деятельности: обеспечить надзор за соблюдением трудовых прав; установить контроль за реализацией муниципальных программ; усилить антикоррупционный надзор и обеспечить защиту прав несовершеннолетних в социальной сфере.