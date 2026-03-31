Слышал, принятая перед сном таблетка от давления снижает риск для сердца?

В недавнем масштабном зарубежном исследовании с привлечением более 19 000 участников было доказано: приём гипотензивных препаратов перед сном в два раза снижает риск смерти от инфаркта и инсульта. Причина — во время сна давление естественно снижается. Если оно остаётся высоким, риск осложнений возрастает. Приём лекарств перед сном улучшает контроль давления".