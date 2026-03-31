Главные новости к утру 31 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 31 марта 2026.
Иран обратился к Трампу с предупреждением на случай вторжения
Решать судьбу американских солдат в случае вторжения США на остров Харк будет Иран, заявил вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф. В социальной сети X он написал, что «никто не вернется домой из ада». Сейчас контингент военных США в зоне досягаемости Ирана расширился до 50 тысяч человек.
Трамп готов к концу войны без открытия Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп вместе с помощниками пришли к выводу, что попытка деблокады Ормузского пролива затянет конфликт с Ираном на срок более четырех-шести недель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник из администрации президента. Вашингтон также намерен потребовать от союзников добиваться открытия пролива.
Законопроект об аннексии Гренландии остается без движения в конгрессе США
Законопроект о присоединении Гренландии остается без движения в конгрессе США с 12 января. Документ разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для захвата автономии Дании путем «аннексии или обретения иным способом».
Второй иностранный язык могут сделать обязательным в школах РФ
Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах. В учебный план среднего общего образования включат изучение на базовом или углубленном уровне иностранного языка и второго иностранного языка. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.