Главные новости к утру 31 марта 2026 года

Решать судьбу американских солдат в случае вторжения США на остров Харк будет Иран, заявил вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф. В социальной сети X он написал, что «никто не вернется домой из ада». Сейчас контингент военных США в зоне досягаемости Ирана расширился до 50 тысяч человек.