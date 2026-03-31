Быстро не бывает! Модель фитнес-бикини раскрыла жесткие секреты стройности

Суперхрупкая, но мускулистая модель фитнес-бикини Екатерина Балашова на сцене чувствует себя как дома. Хотя это только её первый выход на международном Siberian Power Show, она в первый день соревнований заняла второе место в своей ростовой категории. А после выступления рассказала krsk.aif.ru, что волнует многих: как быстро подтянуть фигуру к лету и не навредить себе.
«Быстро — не получится».
Когда спрашиваешь спортсменку про экспресс-методы, она только улыбается. Все хотят быстро и эффективно, говорит Екатерина. И сразу возвращает с небес на землю.
«Ну, быстро, наверное, не получится всё-таки. Я больше ориентируюсь, чтобы этот процесс было без вреда для здоровья», — объясняет модель.
По её словам, любая подготовка начинается не с того, что добавить, а с того, что убрать. Без жёстких ограничений, осознанно.
Умное питание.
Екатерина советует заменить «молочку» на безлактозные варианты — сейчас их полно в магазинах.
В её списке «плохих продуктов» — сахар, мучное, всё слишком жирное. Но отказываться от такого надо не резко, а постепенно, следя за качеством того, что оказывается в тарелке. И главное — без крайностей.
«Я не голодаю. У меня, допустим, 2500 калорий, я скидываю до 2000. Это комфортно, я не чувствую голод», — говорит Екатерина.
Всё зависит от цели, считает модель. Если нужно набрать массу — один расчёт белков, жиров и углеводов. Если похудеть — делается корректировка, но умеренная. И тут без весов не обойтись. Екатерина признаётся, что взвешивает продукты и считает калории, чтобы точно понимать, сколько белка, жиров и углеводов получает организм. Норму белка она предлагает считать по формуле: примерно 1−1,5 грамма белка в сутки на один килограмм веса человека. А среди самых полезных продуктов называет гречку, авокадо и яблоки. Ничего экзотического.
Привычка, а не подвиг.
Сама девушка всю жизнь занимается спортом: сначала были спортивные танцы, теперь уже четыре года бодибилдинг. В неделю у неё три силовых и три кардиотренировки, но нагрузка меняется в зависимости от этапа подготовки. Для тех, кто просто хочет прийти в форму к лету, достаточно и меньшего.
«Чтобы подготовить себя к лету, просто достаточно почистить своё питание и добавить немного физкультуры», — уверяет она.
На вопрос, сложно ли было впервые выйти на такой серьёзный турнир, как Siberian Power Show, отвечает спокойно: «Вчера заняла второе место в своей ростовой категории. Более чем довольна, потому что это мой первый раз на таком большом турнире». Настрой боевой. При этом, говорит Екатерина, на сцене она не оценивает соперниц и не сравнивает себя с ними: каждая идёт своим путём.
Главный совет от неё звучит как напоминание: питание и упражнения без крайностей, с вниманием к себе и без жёстких рамок. Тогда и форма будет шикарная, и удовольствие на все 100%, и эстетика тела.
Точка зрения врача.
Об опасности ускорения процесса сброса веса предупреждает и диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Марина Якушенок. Но, стремясь быстро похудеть, многие исключают из рациона жиры и сводят к минимуму калорийность.
«Это путь к истощению организма, — предупреждает Марина Якушенок. — Кожа становится сухой, волосы выпадают, ногти слоятся, нарушается пищеварение. Организм воспринимает резкое ограничение как сигнал опасности и переходит в режим энергосбережения, замедляя обмен веществ, что в будущем приводит к ещё более быстрому набору веса после окончания диеты».
