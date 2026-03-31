Получивший бракованное жилье волгоградец добился внимания Александра Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу сироты из Волгоградской области, который уже не первый год бьется за переезд из квартиры в разрушающемся доме.

Свое первое и долгожданное жилье потерявший родителей волгоградец получил в 2016 году. В Средней Ахтубе ему выделили помещение в двухквартирном доме, сданном в эксплуатацию годом ранее.

Однако радость от новоселья длилась недолго. В скором времени молодой человек заметил очевидные дефекты предоставленного ему жилья. В стенах, перекрытиях и даже в фундаменте появились сквозные трещины, а из-за частичного отхождения отмостки постройка стала проседать. С тех пор в жизни волгоградца началась безрадостная череда запросов и жалоб. Добиться признания дома непригодным для жилья мужчина смог только в прошлом году.

— Несмотря на то, что строение действительно признали непригодным для жилья, вопрос по расселению никак не решается, а обращения в различные инстанции не приносят должного результата. В Следственном комитете России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Несколько лет назад в Средней Ахтубе разгорелся скандал со строительством жилья для детей-сирот. Директора коммерческой фирмы обвинили в том, что две построенные им квартиры заметно отличаются от проекта, а также не соответствуют строительным нормам и правилам. Судебно-техническая экспертиза подтвердила, что использовать по назначению жилые помещения невозможно.

Фото СК России.