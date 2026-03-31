Приморская спортсменка Яна Костенко вошла в тройку лидеров шоу «Титаны» на ТНТ

Спортсменка из Приморского края Яна Костенко вошла в тройку лидеров десятого выпуска спортивного шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+) на телеканале ТНТ (16+). Уроженка Находки показала выдающийся результат в испытании «Бесконечные скручивания», сообщила пресс-служба телеканала.
«В рамках юбилейного этапа под названием “Бесконечные скручивания” участникам необходимо было выполнять упражнения в строгом ритме каждые четыре секунды, а по истечении часа интервал сокращался до трех секунд», — говорится в сообщении.
Яна Костенко продемонстрировала впечатляющую выносливость, выполнив 1 131 скручивание. Она удерживала нагрузку более часа, став лучшей в своей команде и войдя в тройку лидеров среди всех 47 участников испытания. Её выступление вызвало глубокое уважение среди других участников проекта, которые отметили её волю к победе и выдающуюся «женскую силу».
Проект объединяет сильнейших атлетов страны, которые проходят сложнейшие испытания, разработанные искусственным интеллектом, ради звания абсолютного Титана и главного приза в 10 млн рублей.
Напомним, что спортсменка из Приморья Яна Костенко попала на испытание на вылет в шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+), чуть не покинув шоу. Однако девушка справилась с непростым этапом.