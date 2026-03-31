Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморская спортсменка Яна Костенко вошла в тройку лидеров шоу «Титаны» на ТНТ

Девушка выполнила более тысячи скручиваний в испытании «Бесконечные скручивания», подтвердив статус одной из сильнейших атлеток страны.

Источник: PrimaMedia.ru

Спортсменка из Приморского края Яна Костенко вошла в тройку лидеров десятого выпуска спортивного шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+) на телеканале ТНТ (16+). Уроженка Находки показала выдающийся результат в испытании «Бесконечные скручивания», сообщила пресс-служба телеканала.

«В рамках юбилейного этапа под названием “Бесконечные скручивания” участникам необходимо было выполнять упражнения в строгом ритме каждые четыре секунды, а по истечении часа интервал сокращался до трех секунд», — говорится в сообщении.

Яна Костенко продемонстрировала впечатляющую выносливость, выполнив 1 131 скручивание. Она удерживала нагрузку более часа, став лучшей в своей команде и войдя в тройку лидеров среди всех 47 участников испытания. Её выступление вызвало глубокое уважение среди других участников проекта, которые отметили её волю к победе и выдающуюся «женскую силу».

Проект объединяет сильнейших атлетов страны, которые проходят сложнейшие испытания, разработанные искусственным интеллектом, ради звания абсолютного Титана и главного приза в 10 млн рублей.

Напомним, что спортсменка из Приморья Яна Костенко попала на испытание на вылет в шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+), чуть не покинув шоу. Однако девушка справилась с непростым этапом.