Baza: Цены на авиабилеты на популярные курорты вырастут на 15 тысяч рублей

Цены на авиабилеты могут вырасти на 15 тысяч рублей из-за повышения топливного сбора. По данным Baza, сильнее всего подорожание коснется популярных туристических направлений в Турцию, Египет, страны Азии и на Мальдивы.
По информации источника, российские и зарубежные авиакомпании пересматривают тарифы из-за необходимости обходить опасные зоны и роста цен на топливо на фоне конфликта вокруг Ирана. До обострения ситуации топливный сбор, включенный в стоимость билетов, составлял в среднем 40−60 евро, однако в марте ряд перевозчиков увеличил его в 1,5−2 раза.
Поскольку сбор взимается за каждый сегмент перелета, итоговая доплата может достигать 10−15 тысяч рублей за билет. Турагентства предупреждают, что пассажирам чартерных рейсов могут предложить доплатить за путевку в случае пересадки на рейс другой авиакомпании.
Как сообщила Telegram-каналу руководитель компании Lady On Travel Виктория Подольская, в целом за год цены на авиабилеты почти удвоились. Так, если ранее перелет туда-обратно экономклассом на Мальдивы в начале июля стоил около 70 тысяч рублей, то сейчас — примерно 135 тысяч.
При этом туркомпании стараются избегать резкого повышения цен на путевки и предлагают скидки при перебронировании отмененных поездок — например, на направления в Египет вместо более дорогих маршрутов, сообщается в публикации.
Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому перевозчики не смогут повышать цены на билеты за 72 часа до вылета. Такая инициатива поможет сэкономить россиянам, которым необходимо срочно совершить поездку. Законопроект может вступить в силу уже 1 сентября.