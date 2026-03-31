Дознаватели МЧС исследуют ангар, который сгорел ночью в Комсомольске

Свидетелей опрашивают, причины пожара выясняют.

В Комсомольске-на-Амуре ночью 30 марта загорелся металлический ангар на Северном шоссе. Огнём были охвачены два грузовика, офисное и технологическое оборудование, а также 14 газовых баллонов, сообщает канал МЧС Хабаровского края.

Вызов поступил в 21:06, к месту немедленно отправились 14 пожарных и 4 единицы техники. Локализовать огонь удалось за 36 минут, полностью пожар потушили к 02:23. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас дознаватели МЧС вместе с экспертами Испытательной пожарной лаборатории ФПС осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства и опрашивают очевидцев, чтобы выяснить, что стало причиной возгорания.

По предварительным данным, распространению огня способствовало позднее обнаружение пожара.