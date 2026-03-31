Капремонт улицы Маслякова в Нижнем Новгороде планируют начать в июле

В направлении Похвалинского съезда и Канавинского моста будет проведен капитальный ремонт улицы Маслякова (на участке от площади Горького до улицы Ильинская) с расширением проезжей части до трех-четырех полос и введением двустороннего движения. Об этом ИА «Время Н» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
В настоящее время ведутся проектные работы, которыми также будет учтено обустройство нового остановочного пункта на улице Маслякова.
Приступить к непосредственному ремонту специалисты планируют в июле-августе текущего года.
Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства заявляли о планах по модернизации светофорных объектов на площади Горького и прилегающих улицах.