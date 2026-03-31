Большой трон с золотым унитазом поставили на Национальной аллее в Вашингтоне

В Вашингтоне на Национальной аллее установили необычную арт-инсталляцию — большой трон с золотым унитазом, критикуя реконструкцию Белого дома, проведенную президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.
Объект выполнен в стилистике мрамора и позолоты, однако вместо традиционного сиденья на троне размещен унитаз. На табличке указано: «Трон, достойный короля». Рядом размещена надпись, в которой авторы иронично отмечают, что в период политических и экономических вызовов внимание было уделено обновлению интерьеров резиденции.
«Это дань уважения непоколебимому провидцу, который посмотрел вниз, увидел проблему и раскрасил ее в золотой цвет», — сказано в описании арт-объекта.
Напомним, стоимость работ по реконструкции Белого дома обойдется по меньшей мере в 200 млн долларов, которые американский лидер намерен оплатить из своего кармана. Бальный зал американский лидер назвал «подарком», а уже 20 октября 2025 года начался снос части восточного крыла исторического здания.