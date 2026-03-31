Хирурги Красноярской краевой больницы внедрили редкую для страны методику

Новой технологии красноярские врачи обучались у коллег из Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Хирурги Красноярской краевой больницы внедрили редкую для страны методику. Они первыми в регионе выполнили операции по удалению опухоли надпочечника новым способом — через доступ со стороны спины. Главное достоинство такого метода в том, что он менее травматичен и ускоряет восстановление пациентов.

В больнице рассказали, что технология была разработана германскими коллегами еще в 2008 году. В России ее применяли только в одной клинике — в Санкт-Петербурге. Так что сибиряки проходили обучение и перенимали навыки именно там.

Инициатива принадлежит Олесе Еселевич, заведующей хирургическим отделением № 2 ККБ. Она уточнила, что ежегодно в краевую больницу обращаются до 30 пациентов, которым требуется удаление надпочечника. Прежде требовался вход в рюшную полость. А теперь им доступен менее травматичный вид операции, при этом не нужно выезжать за пределы края.