Запреты на посещение лесов введены в четырех районах Беларуси

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Власти четырех районов Беларуси ввели строгие запреты на посещение лесов, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Так, строгие запреты в настоящее время действуют в Дрогичинском районе Брестской области, Лельчицком и Октябрьском районах Гомельской области, а также Пуховичском районе на Минщине. Во всех этих регионах действует четвертый класс пожарной опасности.
Остальные районы республики окрашены на карте желтым цветом, это значит, что там введены ограничения на посещение лесов, также из-за риска пожаров.
Ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при 4-м и 5-м классах опасности.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).