В Перми задержали бизнесмена за взятку в 458 тысяч рублей

Он передал деньги сотруднику школы для заключения договоров обслуживания здания.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель коммерческой организации в Перми задержан по подозрению в даче взятки сотруднику школы в крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что в период с 26 октября 2022 года по 15 апреля 2025 года директор компании передал должностному лицу одной из школ Перми взятку в размере не менее 458 тысяч рублей. Денежные средства предназначались для заключения договоров на обслуживание школьного здания и подписание актов выполненных работ.

Преступление выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Пермскому краю. Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.