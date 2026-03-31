В Перми задержали бизнесмена за взятку в 458 тысяч рублей

Следствием установлено, что в период с 26 октября 2022 года по 15 апреля 2025 года директор компании передал должностному лицу одной из школ Перми взятку в размере не менее 458 тысяч рублей. Денежные средства предназначались для заключения договоров на обслуживание школьного здания и подписание актов выполненных работ.