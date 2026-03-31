В Красноярском крае прошел конкурс по строевой подготовке

В Красноярском крае подвели итоги конкурса по строевой подготовке, победу одержали 162 кандидата.
В агентстве молодежной политики рассказали, что участие в конкурсе приняли юноши и девушки от 14 до 18 лет: курсанты военно-патриотических клубов, активисты «Юнармии» и Движения первых. Выступления ребят оценивали офицеры запаса, представители военных учебных центров и силовых ведомств.
Победителей пригласят на сборы, которые пройдут с 1 по 10 мая на базе Сборного пункта Военного комиссариата Красноярского края. Там ребята получат форменное обмундирование, дипломы и памятные знаки «Отличник строевой подготовки». Кульминацией подготовки станет их участие в торжественном марше 9 Мая в Красноярске.
«Из года в год мы наблюдаем качественный рост уровня строевой подготовки участников конкурса. Ребята приходят более мотивированные. Для многих участие в парадном расчете 9 Мая становится не просто наградой, а настоящей жизненной вехой. В этом году мы даем такую возможность рекордному числу молодых людей», — подчеркнула руководитель региональной флагманской программы «Мы гордимся» Марина Дернова.
Напомним, конкурс строевой подготовки проводится в Красноярском крае с 2019 года. В этом году в муниципальных этапах приняли участие 1 645 человек. До зональных соревнований дошли 383 участника. С итогами конкурса можно ознакомиться в сообществе «Мы молодые». Организатор конкурса — региональный Дом офицеров при поддержке агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
