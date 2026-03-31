Какая настоящая фамилия Анны Джейн?

Самый издаваемый автор России Анна Джейн писала под псевднимом.
Анна Джейн на протяжении нескольких лет является самым издаваемым автором России. Суммарный тираж всех произведений составил 2,167 миллиона экземпляров в 2025 году. Многие интересуются, как на самом деле зовут Анну Джейн.
Настоящее имя писательницы Анна Потапкина. Она родилась в Красноярске 14 января 1988 года. Дважды окончила Сибирский федеральный университет — по направлениям филология и психология. Всего девушка написала 68 произведений. Она умерла 1 февраля 2023 года.
Одну из книг Анны Джейн экранизировали, фильм по мотивам одноименного романа «Твое сердце будет разбито» вышел в марте 2026 года.
Кстати, у книги «Твое сердце будет разбито» есть продолжение. Произведение называется «По осколкам твоего сердца». Две книги составляют дилогию «Хулиган и новенькая».