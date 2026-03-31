Как жене участника СВО обучиться вождению на льготных условиях?

Разобраться в вопросе помогла специалист соцзащиты.
Бойцам спецоперации и их семьям полагается ряд льгот. Входят ли в них специальные условия для получения водительского удостоверения жёнами участников СВО?
«В Красноярском крае установлен порядок предоставления компенсации части платы за обучение вождению супругам участников СВО, — рассказывает заместитель директора КГКУ “Управление социальной защиты населения” Марина Васильева. — Данная мера поддержки предоставляется жительницам региона, заключившим договор на обучение вождению с автошколой после 24 февраля 2022 года.
Для получения компенсационной выплаты супругам бойцов необходимо обратиться в территориальное отделение соцзащиты по месту проживания и предоставить копии паспорта, свидетельства о браке, документа, подтверждающего участие супруга в СВО, договора на обучение с автошколой, водительского удостоверения, а также платёжных документов, подтверждающих фактическую оплату заявительницей обучения вождению.
Учитывая, что средний размер стоимости обучения вождению в Красноярском крае составляет 50 тысяч рублей, компенсация составит 25 тысяч".
Напомним, ранее в отделении Социального фонда России по Красноярскому краю рассказали о других мерах социальной поддержки, которые положены участникам спецоперации и их семьям.
В частности, супруги бойцов имеют право на единовременную выплату при сроке беременности от 180 дней. После рождения ребенка и до достижения им трёх лет жёнам участников СВО полагается ежемесячное пособие. Данные выплаты назначаются независимо от уровня доходов семьи.