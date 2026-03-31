Под Рудневским мостом во Владивостоке начался демонтаж самостроя: дан старт масштабной реконструкции

Как пояснил начальник управления дорог администрации Владивостока Дмитрий Долгий, в перечень вошло более трех десятков незаконно возведенных сооружений. Он уточнил, что собственникам предоставлялось время для того, чтобы убрать их самостоятельно. Кроме того, чиновник добавил, что сформирован и утвержден перечень объектов, подлежащих изъятию, после чего предстоит оценить их рыночную стоимость и провести легальную процедуру выкупа.
В ходе подготовки к строительству будут затронуты исключительно промышленные постройки и земельные наделы под ними. Жилой фонд, включая многоквартирные дома, останется нетронутым.
Следующим логическим шагом после расчистки территории станет определение подрядной организации, которая займется реконструкцией. Возможность реализовать этот масштабный проект появилась благодаря финансовой поддержке из федерального центра, содействию главы Приморского края Олега Кожемяко и выделенным субсидиям из региональной казны.
В результате на месте старого инженерного сооружения планируется построить современный мост, который будет включать четыре полосы для движения транспорта, оборудованные тротуары для пешеходов и обустроенные удобные подходы к нему.
Напомним, ранее власти Владивостока утвердили план реконструкции Рудневского моста.