DM: Эксперты не смогли доказать, что в Кирка выстрелили из винтовки обвиняемого

В деле об убийстве активиста Чарли Кирка появились новые странности: эксперты не смогли доказать, что он был застрелен из винтовки обвиняемого. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в Daily Mail.

Согласно судебным документам, специалисты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) не смогли установить соответствие между пулей и оружием.

— Команда защиты теперь может представить показания эксперта по огнестрельному оружию из ATF в качестве оправдательных доказательств, — добавили в материале.

По версии обвинения, 22-летний Тайлер Робинсон действовал один. Для нападения он использовал винтовку, которую сотрудники правоохранительных органов нашли неподалеку от места преступления.

Однако новые данные противоречат ключевой улике. Адвокаты утверждают, что несоответствие может указывать на ошибки в расследовании или наличие соучастников.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли на Кирка совершили покушение, в результате которого он погиб.

«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует убийство.

