Шарипзянов о Кубке Гагарина: «Мы не смотрим так далеко»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги четвёртого матча серии ⅛ финала Кубка Гагарина против «Нефтехимика», который завершился победой омской команды со счётом 5:2. После этого «ястребы» повели в серии до четырёх побед со счётом 3:1.
По словам хоккеиста, для команды было важно выиграть оба выездных матча. Он отметил, что, несмотря на итоговый счёт, обе встречи получились напряжёнными, а в последней игре омичи сумели лучше распорядиться своими моментами.
Отдельно Шарипзянов выделил Александра Волкова. Защитник подчеркнул, что нападающий провёл яркий матч, добавил команде эмоций и уверенности при игре с шайбой. По его словам, возвращение Волкова после восстановления стало заметным усилением для «Авангарда».
Также Шарипзянов заявил, что достойно сработала вся команда. Он обратил внимание на игру в неравных составах: омичи выстояли в меньшинстве и использовали свои шансы в большинстве.
При этом защитник признал, что команде стоит прибавить в дисциплине, так как удалений в матче было слишком много.
Говоря о перспективах в плей-офф, хоккеист дал понять, что в «Авангарде» не заглядывают далеко вперёд и не рассуждают о возможном итоговом результате. Сейчас, по его словам, все мысли связаны только со следующим матчем.
«Мы не смотрим так далеко и не загадываем. Сейчас требуется только одно — выиграть следующий матч. Все мысли о домашней игре», — подчеркнул капитан.
Комментируя мнение о том, что первый раунд считается самым сложным, Шарипзянов отметил, что лёгких стадий в плей-офф не бывает. Он добавил, что команда намерена пройти как можно дальше и продолжать борьбу как можно дольше.