Сын экс-замгубернатора Красноярского края стал вице-мэром Дивногорска

Сына Сергея Сокола, Александра, назначили заместителем главы Дивногорска. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
Его отец, Сергей Сокол, был заместителем главы края Александра Хлопонина с 2002 по 2008 год. Позже работал замгубернатора Иркутской области, исполнял обязанности главы региона. Был председателем Законодательного собрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия».
В 2023 году баллотировался на пост главы Хакасии, но снял кандидатуру по состоянию здоровья. В сентябре того же года досрочно покинул Госдуму, чтобы возглавить Верховный совет Хакасии.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.