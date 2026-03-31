Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын экс-замгубернатора Красноярского края стал вице-мэром Дивногорска

Сына Сергея Сокола, Александра, назначили заместителем главы Дивногорска. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Известно, что Александр Сокол родился в Москве, окончил МГИМО. Ранее работал помощником депутата Госдумы, затем занимал пост помощника главы Сосновоборска. В октябре 2025 года его назначили первым заместителем главы Березовского района.

Его отец, Сергей Сокол, был заместителем главы края Александра Хлопонина с 2002 по 2008 год. Позже работал замгубернатора Иркутской области, исполнял обязанности главы региона. Был председателем Законодательного собрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия».

В 2023 году баллотировался на пост главы Хакасии, но снял кандидатуру по состоянию здоровья. В сентябре того же года досрочно покинул Госдуму, чтобы возглавить Верховный совет Хакасии.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

