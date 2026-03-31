Не до смеха. Самарцам рассказали, как изменится жизнь с 1 апреля 2026 года

И тут всё совершенно серьёзно. Редакция samara.aif.ru собрала информацию о наиболее важных нововведениях.
Индексация пенсий.
Социальные пенсии в России с 1 апреля 2026 года увеличиваются на 6,8% — рост официального прожиточного минимума в прошлом 2025 году. По прогнозу СФР, средний размер социальной пенсии «потяжелеет» более чем на тысячу рублей — с 15 533 до 16 590.
Проиндексируют и государственные пенсии. Это коснётся участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, а также пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, и их семей. Россияне старше 80 лет и инвалиды первой группы получат двукратное увеличение фиксированной выплаты по страховой части пенсии.
Денежные переводы.
Теперь россияне, переводящие деньги со счёта на счёт, обязаны предоставлять больше информации о себе. Юридические лица и банки должны указывать полное или сокращённое название организации. Физические лица — полностью ФИО. Индивидуальные предприниматели — ФИО и правовой статус. Самозанятые — ФИО, вид деятельности и номер ИНН.
В реквизит «назначение платежа» нужно вписывать наименование товаров, работ или услуг, номера и даты договоров и товарных документов. Появилось понятие «фактический плательщик» — например, бухгалтер по доверенности. В этом случае придётся указывать ИНН, КПП для организаций и полное имя физического лица.
Запрет на вывоз рублей.
С 1 апреля запрещено вывозить из России в государства ЕЭС наличные рубли в размере, соответствующем 100 тысяч долларов США по курсу ЦБ РФ на дату вывоза, и более.
Для юридических лиц и ИП такой запрет действует независимо от суммы. В виде исключения перевезти наличные можно будет только через международные аэропорты, взяв предварительно в банке выписку о снятии денег со счёта. Без ограничений вывозить валюту РФ за границу смогут только кредитные организации.
Проценты по микрозаймам.
С 1 апреля максимальная переплата по займам сроком до одного года в банках и микрофинансовых организациях будет снижена с нынешних 130% до 100%. При этом для компаний и ИП сама сумма увеличивается с 5 млн до 15 млн рублей.
Кроме того, поэтапно будут введены ограничения на общее количество займов с полной стоимостью 100% годовых: с октября 2026 года — не более двух на одного клиента, с апреля 2027 года — не более одного.
Микрофинансовые организации теперь будут обязаны запрашивать кредитную историю заёмщика — чего они сейчас зачастую не делают.
И прочее.
Заселиться в гостиницы теперь можно будет по документам, имеющимся в мобильном приложении «Госуслуги».
Заявление в МВД об оформлении ребенку гражданства России по рождению можно будет подавать в электронном виде, и тоже через «Госуслуги» — как один из возможных вариантов.
Также вводятся новые ГОСТы на белый хлеб и на площадки для выгула собак.