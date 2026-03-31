В Башкирии намерены кратно увеличить трансплантацию почек

По его словам, в 2026 году планируется провести 96 трансплантаций почек. Это почти втрое больше, чем в 2025 году.
В текущем году начинаем подготовку к строительству поликлиники в Иглино. Продолжим устанавливать модульные ФАПы и проводить капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Закупим порядка 100 единиц дорогостоящего медицинского оборудования. Для дальнейшего снижения младенческой смертности усилим работу по раннему выявлению пороков развития плода.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии система дистанционного анализа медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта обработала в прошлом году более 380 тысяч исследований. В 40% случаев искусственный интеллект помог выявить патологии.