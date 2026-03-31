В Башкирии намерены кратно увеличить трансплантацию почек

В Башкирии намерены кратно увеличить объемы высокотехнологичной медицинской помощи, включая трансплантацию почек. Об этом сообщил на 31-м заседании Госсобрания — Курултая РБ, выступая с отчетом о работе правительства в 2025 году, премьер-министр региона Андрей Назаров.

Источник: Башинформ

По его словам, в 2026 году планируется провести 96 трансплантаций почек. Это почти втрое больше, чем в 2025 году.

В текущем году начинаем подготовку к строительству поликлиники в Иглино. Продолжим устанавливать модульные ФАПы и проводить капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Закупим порядка 100 единиц дорогостоящего медицинского оборудования. Для дальнейшего снижения младенческой смертности усилим работу по раннему выявлению пороков развития плода.

рассказал Андрей Назаров

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии система дистанционного анализа медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта обработала в прошлом году более 380 тысяч исследований. В 40% случаев искусственный интеллект помог выявить патологии.