Ветеран Зинаида Еремина из Нижнего Новгорода отметила 100-летний юбилей

В Ленинском районе Нижнего Новгорода поздравили с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла и ветерана труда Зинаиду Еремину. Глава районной администрации Сергей Лукоянов вручил имениннице памятный подарок.
По словам Лукоянова, Зинаида Ивановна — счастливый человек, ведь она встречает свой юбилей в кругу самых близких: у нее два сына, пятеро внуков и шесть правнуков.
— Всю жизнь она работала на нижегородских заводах и всегда была в передовиках. Несмотря на возраст, именинница продолжает радовать гостей своей лучезарной улыбкой и добротой. Поздравляю Зинаиду Ивановну со 100-летием, желаю крепкого здоровья и как можно больше радостных событий в жизни, — сказал глава администрации.
В годы войны Зинаида Ивановна вместе с родителями работала на дзержинском предприятии «РУЛОН». В 1947 году переехала в Горький, трудилась на заводе «Красная Этна» и на Горьковском автомобильном заводе. Общий стаж — 39 лет. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» и юбилейными медалями в честь Победы.