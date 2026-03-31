СМИ: Бизнес Ренаты Литвиновой в России терпит миллионные убытки

Косметическая фирма актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой терпит в России миллионные убытки. Об этом во вторник, 31 марта, пишет Shot.
По данным источника, компания «Рида Косметикс», принадлежащая актрисе, завершила прошлый год с убытком в 5,3 миллиона рублей. При этом, как отмечают авторы материала, положение бизнеса постепенно ухудшается с 2022 года: в последний раз чистая прибыль фиксировалась в 2021-м и составляла 5,5 миллиона рублей, а с 2023-го убытки увеличиваются.
В то же время, как сообщает Telegram-канал, финансовое положение артистки остается устойчивым. За последние четыре года она могла получить около 3,1 миллиона рублей пассивного дохода с банковских вкладов, где размещено 22,6 миллиона рублей.
Кроме того, в Москве у Литвиновой сохраняется имущество общей стоимостью около 203 миллионов рублей, сообщается в публикации.
При этом в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что Рената Литвинова выставила на продажу свои вещи на общую сумму, превышающую шесть миллионов рублей, якобы из-за финансовых трудностей. Для привлечения внимания к товарам она снизила цены от семи до 72 процентов, что уменьшило общую стоимость одежды с 8 478 014 рублей до 6 280 400 рублей.