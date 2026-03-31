В Екатеринбурге нашли некачественные семена моркови

В Екатеринбурге 30 марта 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора решили наведаться в один из магазинов семян в Екатеринбурге. Для проверки качества продаваемой продукции специалисты отобрали пять партий для проведения лабораторных исследований.
— Пять партий семян были направлены в испытательную лабораторию Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно представленным протоколам испытаний, партия семян моркови сорта «Роте ризен» не соответствует требованиям«32592−2013» по всхожести, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Это означает, что данные семена моркови не способны давать хороший урожай в положенный срок при подходящих условиях выращивания. В связи с этим сотрудники Россельхознадзора объявили магазину предостережение.